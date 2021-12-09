Hırdavat sektörü 9,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Hırdavat sektörü 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracatı arttırarak çalışmalarını yürütürken, 2021'i de yükselerek kapatmak istiyor.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), sektörün ocak-kasım dönemi ihracat rakamlarını paylaştı.

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 11 ayda 9,9 milyar dolar ihracat yapmasına ilişkin, “Sektör olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz yılı en yüksek ihracat rakamlarıyla kapatmak.” ifadelerini kullandı.

İHRACATTA YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Sektör kasım ayında 9,9 milyar dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 30 artış sağladı.

KASIM AYINDA HIRDAVAT İHRACATINDA ALMANYA İLK SIRADA

Tecdelioğlu, konu ile ilgili olarak, "Kasım ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 100 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 70 milyon dolar ile Irak ikinci sırada, 55 milyon dolar ile ABD üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yer alan Belçika’ya hırdavat sektöründe ihracatımız, 2021 Kasım ayında, bir önceki seneye göre yüzde 247 artarak 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNDA EN YÜKSEK İHRACATI HEDEFLİYORUZ"

2021 Ocak-Kasım dönemindeki ihracat pazarlarını da değerlendiren Tecdelioğlu, “Bu dönemde 1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 613 milyon dolar ile Irak ikinci, 394 milyon dolar ile ABD ise üçüncü sırada yer aldı. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 33, miktarda ise yüzde 43 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. Sektör olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz yılı en yüksek ihracat rakamlarıyla kapatmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu, bağlantı elemanları sektörünü, kimyasal ürünler (boya, boya pigmentleri, vernik ve benzeri) 1,9 milyar dolar, el aletleri ürün grubu 1,6 milyar dolar, kilit ve aksesuarları 1,1 milyar dolar, mobilya aksesuarları 954 milyon dolar ile takip ettiğini aktararak, 2021 kasım ayında sektörde en fazla ihracatın 529 milyon dolar ile yine alüminyum sektöründe gerçekleştiğini bildirdi.