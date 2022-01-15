Hırdavat sektöründen 2021'de 10,6 milyar dolarlık ihracat

Hırdavat sanayicilerinin 2021 yılında Türkiye ihracatı 225,4 milyar dolar olurken, sektör ihracatı aynı dönemde 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

SEKTÖRÜN İHRACATI YÜZDE 50 ARTTI

Aralık 2021'de 981 milyon dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 50 artış sağlayan sektör, Türkiye’nin genel ihracatından ise yüzde 4,7 pay aldı.

"2021'İ OLDUKÇA İYİ KAPATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Geçtiğimiz yılı sektör olarak oldukça iyi bir konumda kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatımızın yukarı yönlü ivmesini devam ettirmek.” ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, sektörün aralık ayında 981 milyon dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 50 artış sağladığını, 2021 yılında sektör ihracatının değer olarak yüzde 34 artışla 10,6 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 1,1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 632 milyon dolar ile Irak ikinci, 437 milyon dolar ile ABD ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Tecdelioğlu, "STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 30, miktarda ise yüzde 40 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.