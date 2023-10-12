Hırvatistan’ın aile bankacılık öncüsü bir Türk markası: KentBank Türkiye’deki bankacılık deneyimlerini Hırvatistan’a taşıyan Süzer Grubu, KentBank adı ile faaliyetlerini devam ettiriyor. Bir aile şirketi markası olan KentBank’ın en önemli amacı, Hırvatistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere destek vermek.

ensonhaber.com

Hırvatistan'da aile bankacılığın öncüsü olan KentBank'ın öyküsü Süzer Grubu'nun 2011’de Slavonski Brod’u almasıyla başladı.

Grup, Banka Brod’u satın alarak Hırvatistan bankacılık sektörüne giriş yaptı ve bankanın adını KentBank olarak değiştirerek merkezini Zagreb’e taşıdı.

Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer, bankayı kurma aşamasını ilk kez Avrupa’da kriz sürerken, 2011’de gelip temiz bir bankayı alarak 2 yılda kâra geçirmek olarak açıklandı.

Süzer Grubu 2011’de 10 milyon euroya satın aldığı bankaya ilk olarak 60 milyon euro sermaye koydu. Sonra sermaye artışlarını sürdürdü. Banka temkinli şekildi büyütüldü. Satın aldığında 9 şubesi olan banka bugün 17 şube ile hizmet veriyor.

Hırvatistan’ın ilk ve tek Türk sermayeli bankası olan KentBank’ın hisselerinin tamamı da Süzer Grubu’na ait.

KentBank’ın günümüzde ülke genelinde 3'ü ticari olmak üzere toplam 17 şubesi ve 250 çalışanı bulunuyor.

Bankanın 1.000'den fazla ATM'den oluşan bir ağı ve sürekli gelişen dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla başta bireysel müşteriler, KOBİ’ler ve Türkiye ilişkili şirket ve şahıslar olmak üzere ticari ve kurumsal müşteriler dahil çok geniş bir müşteri yelpazesi var.

22 binin üzerinde müşteri

KentBank, farklı segmentlerden 22 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor.

Sektördeki ilk 10 banka arasında

Banka, son yıllarda ortaya koyduğu güçlü performansıyla sürdürülebilir ve hızlı büyümeyi sağlayarak sektördeki ilk 10 banka arasındaki yerini pekiştirdi.

Hırvatistan’da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine destek

Verilen bilgilere göre bankanın kurulma amacı Hırvatistan’da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine yardımcı olmak olarak açıklandı.

Hırvatistan'ın ilk müşteriye özel çözüm sunan bankası

KentBank, bugün de Hırvatistan'ın ilk müşteriye özel (terzi işi) çözümler sunan bankası olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

KentBank’ın Hırvatistan’daki gelişimi

2015 yılında Hırvatistan merkezli bankanın Türkiye Masası kuruldu, 2017 yılında ise Türkiye'deki temsilcilik ofisi İstanbul’da açıldı. 2018 yılında 20. yaşını kutlayan KentBank, kısa sürede sektörünün güçlü bir temsilcisi olmayı başardı. 2019 yılında, International Finance tarafından "En Yenilikçi KOBİ Bankacılığı Hizmet Sağlayıcısı" ödülüne layık görüldü.

Hırvatistan ve Türkiye arasında köprü

KentBank önemli bir misyon olarak belirlediği iki ülke ekonomisi arasında köprü olma amacı çerçevesinde; Hırvatistan ve Türkiye'den girişimciler için yeni iş fırsatları yaratarak bu kapsamda bilgi ve danışmanlık desteği sağlıyor.

AB fonlarını destekliyor

Özellikle son yıllarda Avrupa Birliği (AB) fonlarının desteklediği birçok altyapı ve üstyapı projelerinde Türk girişimcilerinin artan ilgisinde ve bunlardan gerçekleşen işlerde KentBank’ın güçlü katkısı bulunuyor.

Bireysel ve KOBİ girişimcilerinin yanı sıra kurumsal müşteriler de Hırvatistan’daki üretim, yatırım ve ticaretin finansmanı ve kurumsal bankacılık ihtiyaçları için kapsamlı çözümlere, uluslararası bankacılık ürün ve hizmetlerine KentBank’ın deneyimi ile tam olarak erişebiliyor.

Bankanın Kent Club uygulaması

Zagreb şehir merkezinde bulunan şubede özel olarak düzenlenen mekanda yer alan Kent Club; müşterilerin bir araya gelerek network oluşturmalarını, yanı sıra kişisel gelişimleri ve ticari olarak büyümelerini teminen bilgi ve fikir alışverişi yapabilmelerine zemin oluşturmak amacıyla oluşturuldu.

KentBank’ın marka ve iletişim tasarımı dalında geçtiğimiz yıl "Red Dot Tasarım" ödülü almasına da önemli bir katkıda bulundu.

2023’te 7 milyon euro net kâr beklentisi

KentBank 2022'de gerçekleştirdiğimiz yüzde 8,5’luk ortalama özkaynak kârlılığından sonra 2023 yılında yüzde 11,5’a ulaşarak banka tarihinin en yüksek kâr ve özkaynak kârlılığını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bankacılık aktifleri

Banka kaynakları, aktiflerini ve kredi büyüklüklerini şöyle belirtiyor:

2022'de 541 milyon euro olan toplam aktiflerimiz, 30 Haziran 2023 ‘te 663 milyon euroya, toplam mevduatlarımız 481 milyon euroya, toplam krediler ise 327 milyon euroya erişti. KentBank son üç yılda en hızlı büyüyen banka olmasına rağmen ihtiyatlı risk politikası sayesinde 30 Haziran 2023 verilerine göre yüzde 2,5 ile sektör ortalaması olan yüzde 3,9’dan çok daha düşük bir NPL oranına sahiptir. Sermaye Yeterlilik Rasyosu, 31 Aralık 2022 itibariyle yüzde 17,3 gibi güçlü bir seviyede bulunmaktadır.

Hırvatistan’ın en büyük 9. bankası

Ayrıca bankanın, başta dijitalleşme olmak üzere yapılan yatırımlar ve uygulanan stratejiler sayesinde, aktif sıralamada hızla yükselerek Hırvatistan’ın en büyük 9. bankası olduğu bildirildi.

KentBank, şubelerinin görünüşü, servis kalitesi ve sunduğu hizmetlerle Hırvatistan’da “bankacılığın Ritz Carlton”ı olma vizyonuyla hareket ediyor.

Hırvatistan’daki bankacılık sektörü

Ülkedeki bankacılık sektörü, toplamda 20 bankadan oluşan ve büyük uluslararası bankaların faaliyet gösterdiği gelişmeye açık bir sektör. 2022'de güçlü GSYİH büyümesi ve Euro Bölgesi'ne katılımın etkisiyle toplam aktiflerde yüzde 14,8'lik büyüme oranı yakalandı.

Banka, yüksek sermaye oranları ve sürekli iyileşen kredi kalitesi de dikkat çekiyor.

Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi 2022'de 1 miyar 150 milyon euro

Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaret hacmi 2022'de 1 miyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirlenen hedef, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolar olarak açıklandı.

Hırvatistan, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi avantajlarıyla Türk girişimcilerin ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 2022'de 200 milyon euroya ulaştı. İki ülke arasında enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir iş birliği ve ticaret alanı bulunuyor.

AB fonlarının sağladığı ivme ile enerji, altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Ülke, müteahhitlik hizmetleri, deniz turizmi ve yat imalatının yanı sıra otel yatırımları gibi alanlarda da fırsatlar sunuyor.

Türkiye’deki KentBank süreci

Süzer Grubu’nun Türkiye’deki KentBank’ı 2001 krizinin "el koyma dalgası”na uğradı. Daha sonra Danıştay, KentBank’a el koyma kararını iptal etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu karara uymadı. Süzer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitti, 4,1 milyar dolar tazminat kazandı. Bu karar uzlaşma getirdi. Süzer Grubu 4,1 milyar dolarlık davadan feragat edeceğini, iki taraf da açılmış davalardan çekileceğini duyurdu. KentBank bayrağını şimdi Hırvatistan’da dalgalandırıyor.

Süzer Grubu hakkında

1980'li yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin liberalleşmesiyle birlikte büyüme aşamasına geçen grup, dış ticaret hacmi 1 milyar doları aşan Türk şirketinden biri oldu. Süzer Grup, gayrimenkul geliştirme, inşaat, enerji, finans, turizm dahil olmak üzere geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.