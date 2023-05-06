Hisse yatırımcısı sayısı 5 milyonu aştı MKK verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 Mayıs tarihi itibariyle 5 milyonu geçerek 5 milyon 53 bin 436 kişi oldu.

İHA Yatırımcı sayısındaki artış, finans çevrelerince önemli bir veri olarak değerlendiriliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının geldiği noktayı açıkladı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı 4 Mayıs 2023 itibariyle aylık 829 bin 300 yıllık 2 milyon 546 bin 896 kişi arttı. MKK, verilerine göre 4 Mayıs tarihi itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyon 53 bin 436 kişi oldu. Yatırımcı sayısındaki yıllık artış yüzde 101,61 oldu Yatırımcılardaki aylık artış yüzde 19,63 yıllık ise yüzde 101,61 olarak gerçekleşti. Toplam portföy değeri 5,06 trilyon lira Pay senedi yatırımcılarının toplam portföy değeri 5,06 trilyon lira oldu.