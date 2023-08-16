Hızını artırdı! Türkiye'nin salyangoz ihracatı 7 ayda iki katına çıktı Türkiye'de tüketilme alışkanlığı olmayan deniz salyangozlarında, bu ürünü tüketen ülkelere yönelik ihracat artışı yaşanıyor.

AA

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı, yüzde 100 artarak 9 milyon 765 bin 9 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 7 ayda 935 tonluk deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 9 milyon 765 bin 9 dolar gelir sağlandığını aktaran Gürdoğan, deniz salyangozu ihracatının 741 ton karşılığı 4 milyon 891 bin 943 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, gelirde yüzde 100 arttığını belirtti.

En fazla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihracat yapıldı

Türkiye'den en fazla deniz salyangozu 4 milyon 184 bin 235 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildi.

Bu ülkeyi 2 milyon 277 bin 369 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 1 milyon 535 bin 4 dolarla Japonya, 1 milyon 452 bin 435 dolarla İspanya, 308 bin 522 dolarla Tayvan, 4 bin 794 dolarla Gürcistan ile 2 bin 650 dolarla Azerbaycan-Nahçıvan takip etti.

7 ayda elde edilen gelirin yüzde 61'inin Karadeniz'den

Deniz salyangozu ihracatından 7 ayda elde edilen gelirin yüzde 61'inin Karadeniz'den sağlandığına işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti: