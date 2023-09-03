Hizmet kollarının mali ve sosyal hakları Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2021-2025'teki hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına dair toplu sözleşme tebliği yayınlandı.

AA

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Hizmet kollarının hakları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve hizmet kollarına dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.

Uygulama tarihi: 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında

Buna göre, ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını içeren toplu sözleşme de 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında uygulanacak.

Görevli ve yetkili organlar

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmenin uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede ve uygulamayı yönlendirmede görevli ve yetkili olacak.