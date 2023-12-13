Hizmet sektörü yavaşladı! İngiliz ekonomisi ekim ayında yüzde 0,3 küçüldü

Ulusal İngiliz İstatistik Ofisi (ONS), gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.
İngiltere'nin ekonomik büyümesi, eylüldeki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından ekimde geriledi.
İngiliz ekonomisi ekimde, önceki aya göre yüzde 0,3 daralırken, ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde de büyüme göstermedi.
Hizmet sektörü daraldı
Ekonomide ekimde görülen daralmada hizmet sektöründeki yüzde 0,2'lik küçülme en etkili faktör oldu.
Üretim sektörü ekimde önceki aya göre yüzde 0,8 ve inşaat sektörü de yüzde 0,5 küçüldü.
"Hizmet, inşaat ve üretim yavaşladı"
ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirme yaptı. Ekimde üç ana sektörde de daralma görüldüğünü kaydeden Morgan, şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Hizmet sektöründeki düşüş, GSYH'deki küçülmenin en temel sebebi oldu. İnternet teknolojileri, film yapımı ve hukuk firmalarının aktivitelerindeki daralma, hizmet sektöründeki küçülmeyi tetikledi. Hava koşulları nedeniyle üretim ve inşaat sektörlerindeki aktivite de yavaşladı.
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