Hizmet üretici fiyat endeksi artışta

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 71,63, aylık yüzde 13,09 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni (H-ÜFE) açıkladı. Buna göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 71,63, aylık yüzde 13,09 arttı.

H-ÜFE, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,63 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 36,94 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 90 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 90,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 54,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 31,17, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 191,90, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 54,07 artış gerçekleşti.