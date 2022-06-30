Hizmet üretici fiyat endeksi mayısta arttı

TÜİK'in verilerine göre "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" yıllık yüzde 89,96, aylık ise yüzde 6,94 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyat endekslerini yayınladı. Buna göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık ve yıllık artış görüydü.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 38,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,86 arttı.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 109,49 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 109,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 79,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 45,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 259,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 64,17 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 7,43 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,43, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 9,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 11,68, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,16, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,34 artış gerçekleşti.