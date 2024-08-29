Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 4 arttı Fiyatlamaları etkileyen kriterlerden birisi olan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 4, yıllık bazda yüzde 61,77 artış gösterdi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE temmuzda, bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,05 yükseldi.

YILLIK ARTIŞ

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,37 arttı.

AYLIK ARTIŞ

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,33, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,97, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 9,78 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,85 artış kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)