Hizmet üretici fiyatları en fazla ulaştırmada arttı

TÜİK'in açıkladığı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 98,82, aylık ise yüzde 0,25 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 98,82, aylık yüzde 0,25 arttı.

2022 yılı Kasım ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 76,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,69 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 111,71 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 111,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 103,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 70,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 87,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 82,11, idari ve destek hizmetlerde yüzde 96,25 artış yaşandı.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 0,37 yükseldi

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,37 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,67 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,39 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,09 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,05 azalış gerçekleşti.