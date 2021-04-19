Hollanda bankası 'kara para' soruşturmasından cezayı kabul etti

Hollanda bankası ABN AMRO, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesine ilişkin ihmalleri olması nedeniyle 480 milyon euro ceza ödeyeceğini bildirdi.

Kara para aklama ile suçlanan Hollanda bankası suçlamaları kabul etti

Hollanda'nın üçüncü büyük bankası ABN AMRO'dan yapılan açıklamada, kara para aklama ve yolsuzluk uygulamalarının önlenmesinde "ciddi ihmalleri" bulunduğu gerekçesiyle Hollanda Kamu Savcılığı Servisi'nce (DPPS) yürütülen soruşturmada anlaşmaya varıldığı belirtildi.

480 MİLYON EURO CEZA

Anlaşma kapsamında 300 milyon euro para cezası, 180 milyon euro kara para aklanan işlemlerden elde edilen gelirden olmak üzere toplam 480 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, ABN AMRO'nun 2014-2020 döneminde finansal ekonomik suçları önlemek için müşteri durum tespit politikalarının uygulanmasında ciddi eksiklikler olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUZ"

ABN AMRO CEO'su Robert Swaak, anlaşmaya ilgili "Müşterilerin, ABN AMRO'daki hesaplarını kötüye kullanmalarını önlemede yeterince başarılı olamadık ve bunun tüm sorumluluğunu alıyoruz." dedi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER SORUMLU

Savcılıktan yapılan açıklamada da bankanın 3 üst düzey yetkilisinin "kara para aklama ihmalinde" sorumluluğu olduğu belirtildi.