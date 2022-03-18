Hollanda, Rusya'nın 200 milyon eurodan fazla hesabını dondurdu

Hollanda, Ukrayna'ya açtığı savaşı gerekçe göstererek 200 milyon eurodan fazla Rus varlığını dondurdu.

Avrupa, Rus varlıklarına kısıtlama getirmişken, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında toplam 200 milyon euroyu aşkın Rus varlığını dondurduklarını açıkladı.

HOLLANDA'NIN YAPTIRIMLARI İLE RUSLARA AİT 200 MİLYON EURDDAN FAZLA DEĞER DONDURULDU

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'nin Nieuwsuur programına katılan Knot, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus şahıs ve şirketlerin hesaplarında dondurulan mal varlığının 200 milyon euroyu geçtiğini bildirdi.

HOLLANDA'DA RUS MALVARLIĞI DAHA AZ

Knot, rakamın Belçika'nın dondurduğu Rus mal varlığına göre çok düşük olmasının sebebi olarak, ülkedeki Rus varlığının Belçika'ya göre çok daha az olmasını gösterdi.

"HOLLANDA BANKALARINDAN DAHA FAZLA RUS HESABI ÇIKABİLİR"

Rusların Hollanda'daki banka hesaplarında dondurulan paranın miktarının artabileceğine işaret eden Knot, Hollanda Maliye Bakanı Sigrid Kaag'ın Hollanda'da dondurulan Rus varlıklarının 6 milyon euro olduğu şeklindeki açıklamasının eksik olduğunu dile getirdi.