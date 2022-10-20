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    Hollanda, TürkAkım hattı işletmecisi şirkete ihracat lisansını geri verdi

    Hollanda'nın, TürkAkım boru hattının işletmecisi şirkete yeniden ihracat lisansı verdiği duyuruldu.
    • 20.10.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:38
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    Hollanda, TürkAkım hattı işletmecisi şirkete ihracat lisansını geri verdi

    Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği yaptırımlarla alınan bir karar ile Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketinin lisansını iptal etmişti.

    Yaklaşan kış aylarında artan enerji ihtiyacı öncesinde Hollanda, South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.

    Açıklamayı şirket yaptı

    Açıklama, TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.

    "Ruhsat iptali gaz sevkiyatı için sorun yaratmadı"

    Reuters'in haberine göre, Hollanda'daki yetkili kurum, eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.

    Hollanda, TürkAkım hattı işletmecisi şirkete ihracat lisansını geri verdi #1


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