Hollanda, TürkAkım hattı işletmecisi şirkete ihracat lisansını geri verdi

Hollanda'nın, TürkAkım boru hattının işletmecisi şirkete yeniden ihracat lisansı verdiği duyuruldu.

Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği yaptırımlarla alınan bir karar ile Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketinin lisansını iptal etmişti.

Yaklaşan kış aylarında artan enerji ihtiyacı öncesinde Hollanda, South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.

Açıklamayı şirket yaptı

Açıklama, TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.

"Ruhsat iptali gaz sevkiyatı için sorun yaratmadı"

Reuters'in haberine göre, Hollanda'daki yetkili kurum, eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.