Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın zirvesine çıktı

Avrupa'da bir ülke daha yüksek enflasyon açıkladı. Hollanda'da enflasyon, ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yıllık yüzde 12 oldu.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre Hollanda'da enflasyon, ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon ağustosta yıllık yüzde 12 oldu

Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yıllık yüzde 12 ile 1975 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, temmuzda yüzde 10,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 12'ye yükseldi.

Enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle arttı

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151 artış kaydetti.

AA'nın haberine göre, gıda fiyatları da ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 yükseldi.