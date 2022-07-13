Petrol
100.48
1.00%
Euro
17.5322
0.83%
Dolar
17.4322
0.68%
Altın
969.09
0.98%
Borsa
2422
-0.48%
Bitcoin
349.473
0.57%
BTXN Coin
7.16
-1.37%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Hollanda'da gıda fiyat artışı 50 yılın zirvesinde

    Hollanda'da, haziranda 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 11 artan gıda fiyatları, son 50 yılın en yüksek seviyesinde.
    • 13.07.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hollanda'da gıda fiyat artışı 50 yılın zirvesinde

    Gıda üretimi ve ihracatında yaşanan olumsuzluklar Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde fiyat artışlarını körüklüyor,

    Gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin haziran ayı nihai verilerini yayınlayan Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), haziran ayında gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığını bildirdi.

    Hollanda'da gıda fiyatlarında yaşanan bu artış 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran.

    Gıda fiyatlarındaki en yüksek artış et ve süt ürünlerinde

    Artışın en çok yüzde 16 ile et, yüzde 14 ile süt ürünlerinde olduğu belirtilen açıklamada gıda üreticilerinin geçen yıldan bu yana fiyatları toplamda yüzde 23 artırdığına dikkat çekildi.

    Artışın nedeni teslimat darboğazları

    Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Hollanda’da gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için fiyatların giderek daha pahalı hale geldiği belirtildi.

    Hollanda’daki gıda artış oraları Doğu Avrupa'nın gerisinde

    Mayıs 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara değinilen açıklamada, Hollanda’daki gıda artış oralarının özellikle Doğu Avrupa'daki AB ülkelerinin gerisinde olduğu vurgulandı.

    Hollanda


    İlginizi Çekebilir

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı
    İç Haber

    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı

    Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu
    3. Sayfa

    Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu

    Görüş Bildir