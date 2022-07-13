Hollanda'da gıda fiyat artışı 50 yılın zirvesinde

Hollanda'da, haziranda 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 11 artan gıda fiyatları, son 50 yılın en yüksek seviyesinde.

Gıda üretimi ve ihracatında yaşanan olumsuzluklar Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde fiyat artışlarını körüklüyor,

Gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin haziran ayı nihai verilerini yayınlayan Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), haziran ayında gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığını bildirdi.

Hollanda'da gıda fiyatlarında yaşanan bu artış 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran.

Gıda fiyatlarındaki en yüksek artış et ve süt ürünlerinde

Artışın en çok yüzde 16 ile et, yüzde 14 ile süt ürünlerinde olduğu belirtilen açıklamada gıda üreticilerinin geçen yıldan bu yana fiyatları toplamda yüzde 23 artırdığına dikkat çekildi.

Artışın nedeni teslimat darboğazları

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Hollanda’da gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için fiyatların giderek daha pahalı hale geldiği belirtildi.

Hollanda’daki gıda artış oraları Doğu Avrupa'nın gerisinde

Mayıs 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara değinilen açıklamada, Hollanda’daki gıda artış oralarının özellikle Doğu Avrupa'daki AB ülkelerinin gerisinde olduğu vurgulandı.