Hollanda'dan Uber'e 290 milyon euro ceza Uber, Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini ABD'ye göndererek AB kurallarına aykırı hareket etti.

AA

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber firmasına Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı biçimde ABD'ye gönderdiği gerekçesiyle 290 milyon euro para cezası kesti.

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

CİDDİ İHLALE 290 MİLYON EURO CEZA

Uber'in söz konusu uygulamasının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) yönelik "ciddi bir ihlal" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu nedenle Uber'e 290 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

UBER'İN AVRUPA'DAKİ MERKEZİNİN HOLLANDA

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki merkezinin Hollanda olduğu ve soruşturmanın Fransa'daki sürücülerin şikayeti üzerine başlatıldığı anımsatılarak, firmanın söz konusu veri aktarımını sonlandırdığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)