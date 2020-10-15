Hong Kong, ABD'nin ithal ettiği ürünlere 'Çin malı' etiketi koydurma şartını istemiyor

ABD, yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nın Hong Kong'da yürürlüğe girmesine tepki olarak Hong Kong'dan ithal ettiği ürünlere, Çin etiketini koydurmak istediği için protesto edildi.

"South China Morning Post" gazetesinde yer alan habere göre; ,Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, ABD'nin ithal ettiği mamul ürünlerin ambalajlarına "Çin malı" etiketi konulması zorunluluğunu protesto etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Cenevre'de düzenlenen Genel Konsey toplantısında söz alan Hong Kong temsilcisi Laurie Lo, Washington yönetiminden etiket şartını kaldırmasını istedi.

ABD, HONG KONG'UN STATÜSÜNÜ YOK SAYIYOR

Hong Kong yönetimi, dün yaptığı açıklamada, etiket zorunluluğunun Hong Kong'un Çin anakarasından ayrı bir gümrük bölgesi olarak statüsünü yok saydığını ve düzenlemenin her iki taraftaki işletmeler ve müşteriler için gereksiz bir yüke yol açacağını ifade etti.

Lo, ABD'ye DTÖ üyesi olarak sorumluk ve taahhütlerine yerine getirme ve örgütün ithal malların menşei konusunda koyduğu kurallara uyma çağrısı yaptı.

HONG KONGLU ÜRETİCİLER, ÜRÜNLERİNE KENDİ MENŞEİ BİLGİLERİNİ KOYMAK İSTİYOR

Washington yönetimine söz konusu şartı geri almaları için eylül ayında başvurduklarını ve bir yanıt alamadıklarını belirten Lo, Hong Konglu üreticilerin ürünlerine kendi menşei bilgileri yerine "Çin malı" ibaresini koymaya zorlanması halinde uyuşmazlığın çözümü için tahkim mekanizmasını devreye sokmak üzere DTÖ'ye resmi başvuru yapacaklarını belirtti.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK YASASI'NIN HONG KONG'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE BİR TEPKİSİ

ABD ağustosta Pekin yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nın Hong Kong'da yürürlüğe girmesine tepki olarak Hong Kong'dan ithal mamul mallara "Çin malı" etiketi konulmasını zorunlu kılacağını duyurmuştu. Söz konusu tedbirin, Washington'ın Hong Kong'un "özel ticaret statüsünün" kaldırması kapsamında alındığı belirtilmişti.

HASSAS TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK KONTROLLERİNİ HONG KONG'DA UYGULAMA KARARI

Washington yönetimi, ayrıca hassas teknoloji ürünlerinin ihracatı konusunda Çin anakarasına uyguladığı gümrük kontrollerini Hong Kong'u kapsayacak şekilde genişletme kararı almıştı.