Hong Konglu Cathay Pacific, geçen yıl 2.8 milyar dolar zarar etti

Hong Konglu Cathay Pacific, geçen yıl 2.8 milyar dolar zarar etti

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de 21 milyar 6 00 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar) zarara uğradığını kamuoyu ile paylaştı.

Koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığından bu yana dünyadaki seyahat kısıtlamaları ve rezervasyon iptalleri ile hava yolları şirketleri derinden etkilendi.

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific de bu dönemde zarar eden şirketlerin arasında yer aldı. Cathay Pacific, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de 21 milyar 6 00 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar) zarara uğradığını açıkladı.

2020 BİLANÇOSU İLE DUYURULDU

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Cathay Pacific, şirketin 2020 bilançosunu duyurdu. Şirket, 2020’de koronavirüs nedeniyle zararlarının yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar olduğunu bildirdi.

“GELECEK BELİRSİZ”

Cathay Pacific'in Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Healy, 2020’yi şirketin 70 yıllık tarihinde "en sınayıcı" yıl olarak tanımlarken, geleceğin hâlâ belirsiz olduğunu kaydetti. Piyasa koşullarının "dinamik ve sınayıcı" olmaya devam ettiğini belirten Healy, "tüm nakit koruma önlemlerinin devam edeceğini" aktardı.

EKİM 2020’DE 6 BİN ÇALIŞANINI ÇIKARTACAĞINI DUYURMUŞTU

Yaklaşık 35 bin çalışanı bulunan Hong Konglu şirket, Ekim 2020’de 6 bin çalışanını salgın nedeniyle işten çıkaracağını duyurmuştu.