HSBC, Rusya ve Belarus'un bireysel ödemelerini durdurdu

REUTERS

Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, ekonomi ve finans alanında yatırımlara neden olmaya devam ediyor.

İngiliz HSBC sözcüsü, bankanın bireysel bankacılık müşterileri için Rusya veya Belarus'tan yapılan ödemeleri kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı.

Reuters tarafından görülen ve bankanın bireysel müşterilerine gönderilen bir mesajda, HSBC'nin bu iki ülkeden yapılan ödeme işlemlerini durdurma kararı aldığı belirtilirken, müşterilerin bu tür işlemler için alternatif düzenlemeler yapmalarının gerektiği ifade edildi.

EXPOBANK'IN SATIŞI

HSBC, Temmuz 2022'de Rusya'daki birimini Expobank'a satmak için anlaşmıştı. HSBC bu satış işlemini, mayıs ayında tamamlamıştı.