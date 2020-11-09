Hububat, dış satımı en çok yükselen 3'üncü sektör oldu

Hububat, dış satımı en çok yükselen 3'üncü sektör oldu

Türkiye'den 10 ayda 5.9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 5 milyar 915 milyon 534 bin dolara ulaşarak, dış satımı en çok yükselen 3'üncü sektör olarak kayıtlara geçti.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ocak-ekim döneminde 7 milyon 700 bin ton hububat sattı.

Söz konusu sektörden yapılan dış satım yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 yükselerek, 5 milyar 915 milyon 534 bin dolara ulaştı.

Sektör ocak-ekim döneminde Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektör arasında, dış satımını yıllık bazda en çok artıran 3'üncü sektör olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA SATILAN ÜRÜNLER

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe değer bazında en çok buğday unu satıldı. Söz konusu ürünün ihracatı ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 8,6 azalmasına karşın, 798 milyon 600 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Değer bazında dış satımı en yüksek buğday ununu, 643 milyon 400 bin dolarla makarna, 634 milyon 800 bin dolarla yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 567 milyon 700 bin dolarla tatlı bisküvi ve gofretler ve 517 milyon 500 bin dolarla rafine ayçiçek yağı takip etti.

SOYA FASULYESİ İHRACATI 2.5 KAT ARTTI

Bu dönemde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründen ihracatı yıllık bazda en çok artan ürün ise soya fasulyesi oldu. Soya fasulyesinin ihracatı değer bazında 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 249,3 arttı ve 15 milyon 700 bin dolara çıktı.

Fasulye ihracatı yüzde 73,2 yükselerek 8 milyon 400 bin dolara, soya yağı ihracatı da yüzde 72,2 artarak 118 milyon 9 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde mercimek ihracatı yüzde 72 ve rafine ayçiçek yağı ihracatı da yüzde 49 yükseldi.

ÜRÜNLERE EN BÜYÜK TALEP IRAK'TAN GELDİ

Sektör ürünlerine en çok talep gösteren ülke Irak oldu. Irak'a dış satım söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 1 milyar 100 milyon dolara çıktı. Irak'ı 312 milyon 600 bin dolarla ABD ve 227 milyon 700 bin dolarla Suriye izledi.