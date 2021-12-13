Hububat fiyatlarında düşüş

Dünya hububat piyasasında mısır fiyatları gerilerken, soya fasulyesi de art arda üç gün kazanımın ardından hafif düştü.

Küresel piyasalarda, buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, bir önceki işlem gününde yüzde 1'den fazla yükselmesinin ardından güçlü arz beklentilerinin baskı yaratmasıyla hafif geriledi.

"BUĞDAY ARZININ NE KADAR OLACAĞI ANLAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR"

IKON Commodities aracılık şirketinde danışmanlık birimi başkanı Ole Houe, "Piyasa hâlâ buğday arzının ne kadar olacağını anlamaya çalışıyor. Avustralya'da mahsul gittikçe artıyor. Avustralya'da buğdayın yaklaşık yüzde 65 ile yüzde 70'i hasat edildi; tam mahsulün ne kadar olacağını yakında öğreneceğiz. 38 milyon tonu aşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

BUĞDAY, MISIR VE SOYA FASULYESİNİN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı yüzde 0,3 gerileyerek 7,83 dolar/bushel yani 287,7 dolar/ton seviyesine düştü.

Mısır vadeli kontratları yüzde 0,1 azalarak 5.90 dolar/bushel, yani 232,3 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0,1 düşerek 12,67 dolar/bushel yani 465,5 dolar/ton seviyesine geriledi.