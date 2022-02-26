Hububat ihracatçılarda Rusya-Ukrayna krizi endişesi hakim

Rusya ve Ukrayna savaşının yarattığı ortam ihracatçıların odağına oturdu. Özellikle hammaddeleri Rusya'dan gelen ürünlerin üreticileri gelecekten endişeli.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin en fazla hububat ve bakliyat sektörünü etkileyeceğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin bir an önce sona ermesini istediklerini belirten Altunkaya, "Savaş, sadece ticari ilişkileri olumsuz etkilemekle kalmıyor, tüm güzellikleri yok ediyor. Savaş yıkım demektir. Ölüm demektir. Tüm dünyanın savaşı durdurmak için çaba göstererek barışa katkı sunmasını istiyoruz." dedi.

HAMMADDE SIKINTISINDAN DOLAYI BUĞDAY UNU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ ETKİLENECEK

Mahsum Altunkaya, Gaziantep’te düzenlenen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi’nde yaptığı konuşmada, buğday unu ve ayçiçeği yağı üretiminde en fazla hammaddenin Ukrayna ve Rusya’dan ithal edildiğini belirterek, "Kriz en çok bizim sektörü etkileyecek.” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRDE YIKICI ETKİLER GÖRÜLEBİLİR”

Rusya-Ukrayna krizinin bir an önce sona ermesini istediklerini belirten Altunkaya, krizin uzun sürmesi halinde un, yemeklik yağ ve pastalık ürün sektörlerine etkisinin "Yıkıcı" olabileceği uyarısında bulundu.

Altunkaya, "Rusya-Ukrayna krizi elbette tüm sektörleri etkileyecek ama en çok bizim hububat ve bakliyat sektörünü etkileyecek. Çünkü en büyük iki hammadde kaynağımız olan ülkeler arasında savaş yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

"KRİZ İÇ PİYASAYI DA ETKİLEYECEK”

Altunkaya, Rusya ve Ukrayna’dan yapılan ekmeklik buğday ve ham ayçiçeği yağı ithalatı ile ilgili olarak, "Ekmeklik buğday ve ham ayçiçeği yağını büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna’dan karşılıyoruz. Bu hammaddelerin temininde ya da fiyatlarda yaşanacak sıkıntılar sektörümüzü ve tüketicileri maalesef olumsuz yönde etkileyecektir. Türkiye olarak 2021 yılında Rusya Federasyonu’ndan 5,6 milyon ton yani 1,6 milyar dolarlık, Ukrayna’dan ise 1,4 milyon ton yani 423 milyon dolarlık sadece buğday unu ithal etmişiz. Ham ayçiçeği yağı ithalatında ise bu durum farklı değil. Geçtiğimiz yıl Rusya’dan 724 bin ton, yani 1 milyar dolarlık, Ukrayna’dan ise 42 bin ton yani 55 milyon dolarlık ham ayçiçeği yağı ithal etmişiz.

BUĞDAY UNU, YEMEKLİK YAĞ VE PASTALIK MAMULLER ALANINDA SIKINTI YAŞANACAK

Bu iki hammaddenin ithalatında yaşanacak sıkıntılar bile buğday unu, yemeklik yağ ve pastalık mamuller alanında iştigal eden firmalarımıza yıkıcı etkiler yaşatabilecektir. İnşallah kriz kısa sürede çözülür de kaldığımız yerden devam ederiz.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ”

İhracatı artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Mahsum Altunkaya, yurt içinde ve dışında çok sayıda organizasyona imza attıklarını ifade etti. Altunkaya, "Sürdürülebilir eylem planı" hazırlıklarının devam ettiğini de hatırlatarak şunları söyledi: "Mardin Midyat’ta Artuklu Üniversitesi’ne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının yapımını Birlik olarak biz üstlendik. Eylül ayına kadar tamamlayarak eğitime yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood’a katıldık. Türkiye’den 185 civarında firmanın katıldığı fuarda yer bulunsa katılımcı sayısı 500 olurdu. Bunun yanında özel nitelikli alım heyetlerimizle ihracatı artırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."