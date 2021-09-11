Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 yükseldi

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı ağustos ayında ve 2021'in ilk sekiz ayında artış gösterdi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), kurumun 2021 yılı ocak-ağustos dönemini kapsayan ilk 8 aylık süreçteki ihracatının yüzde 18,73 artışla 1 milyar 471 milyon 918 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

AĞUSTOS AYINDAKİ İHRACAT YÜZDE 33,41 ARTTI

İHBİR başkanı Haluk Okutur ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 artışla 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "2021 yılında toplam 187 ülkeye ihracat yapan birliğimizin ABD'ye olan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,97, Irak'a ihracatımız yüzde 37,82, Birleşik Krallık ihracatımız yüzde 64,51, Cezayir'e ihracatımız yüzde 430,06, Almanya'ya ihracatımız yüzde 36,37 değer bazında artış gösterdi. Birliğimiz, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,73 artış ile 1 milyar 471 milyon 918 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZİ UZAK PAZARLARDA BAŞARIYLA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Okutur, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok bölgesinden ithalatçılara yönelik 25 sanal heyet programı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat kısıtlamalarının olduğu ve fuar yapmanın imkansız hale geldiği bu dönemde üyelerimizin ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladık. Latin ve Orta Amerika, ardından Afrika pazarlarında ihracatçı üyelerimizin sağladığı başarılar; şimdi de Güneydoğu Asya ve Japonya pazarlarında kendini gösterecek ve ülkemizi uzak pazarlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Normalleşme ile birlikte; Meksika, Almanya, Japonya, Rusya, ABD ve Kolombiya fuarlarımız gerçekleşecek."