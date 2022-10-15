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    Hububat ihracatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 25,6 arttı

    2022 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artış kaydederek 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.
    • 15.10.2022 - 15:41
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    Hububat ihracatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 25,6 arttı

    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, 2022 Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen hububat ihracatı hakkında bilgi verdi.

    Hububat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artış kaydederek 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

    Toplamda 169 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

    Hububat ihracatı ülke ülke arttı

    Kadooğlu, "Ocak-eylül döneminde Birleşik Devletlere ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,7, Irak’a ihracatımız yüzde 55,7 Cibuti’ye ihracatımız yüzde 31,8 ve Suriye’ye ihracatımız ise yüzde 22,6 değer bazında artış gösterdi.” diye konuştu.

    hububat

    Sektörümüzün ihracatı, 8,3 milyar dolara ulaştı

    AA'nın haberine göre, Kadooğlu, "Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Sektörümüzün ihracatı, yılın ilk dokuz ayında yüzde 28,9 artışla 8,3 milyar dolara ulaştı.” dedi.

    Hububat

    Sektör, Fransa'da fuara katılıyor

    GAİB Hububat Birliği olarak ihracatçı üyelerin her zaman dünya pazarında yer almaları için destek verdiklerini ifade eden Kadooğlu, “Gıda sektörünün merakla beklediği Sial Paris 2022 Fuarı, bu yıl 400 bine yakın ziyaretçi ve 7 bin 200’e yakın katılımcıya ev sahipliği yapacak. Venue, Parc des Expositions de Villepinte'de düzenlenecek Sial Paris 2022 Fuarı, dünyaca ünlü şeflerin mutfak showları ile renklenecek. İhracatçı üyelerimiz fuar ve heyetler konusunda çok bilinçliler ve bu fuarların dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. GAİB Hububat Birliği olarak katılım gösterdiğimiz fuarda 3 numaralı salonda E177 numaralı stantta yerimizi alacağız.” diye konuştu.


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