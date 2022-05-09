Hububat sektörü 4 ayda 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Hububat sektörü 4 ayda 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Küresel anlamda gıda, yükselen değer haline geldi. Koronavirüs salgınında tarımı devam eden Türkiye, ihracatını artırdı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) açıklamasına göre, hububat sektörü, bu yılın ocak-nisan döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31,65 artarak 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Hububat ihracatı 4 aydır artışını aralıksız sürdürüyor

Türk hububat sektörü, ihracatta yukarı yönlü ivmesini yılın ilk 4 ayında da devam ettirdi. Sektör, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,65 artarak 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, bu dönemde 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

"İhracatta yukarı yönlü ivmemizi devam ettirmek için çalışacağız"

AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Hububat sektörü olarak yılın ilk 4 ayında 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın kalan döneminde de ihracatta yukarı yönlü ivmemizi devam ettirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.