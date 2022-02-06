Hububat sektöründen yılın ilk ayında 847 milyon dolarlık ihracat

Hububat sektörü, 2022'nin ocak ayında 847,6 milyon dolarlık ihracatla bu dönemde yüzde 41,5 ihracatı artırma başarısı gösterdi.

İhracat rakamları artarken, il bazında, dernek ya da sektör bazında yapılan değerlendirmeler ihracatın sonraki aylardaki hedeflerine ışık tutuyor.

Hububat sektörünün ocak ayındaki ihracatı aynı dönemde 847,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de sektör olarak ocak ayında yakalanan yüzde 41,5 artış başarısını devam ettirmek istiyor.

OCAK AYI İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 41,5

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Birlik Başkan adayı Kazım Taycı, “Sektör olarak ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış yakaladık. Gelecek aylarda da ihracat artışımızı devam ettirmek istiyoruz. Ocak ayında 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 4 ülke 150 milyon dolar ile Irak, 59,5 milyon dolar ile ABD, 43,8 milyon dolar ile Suriye ve 29 milyon dolar ile Libya oldu. Ocak ayında en dikkat çekici ülkelerden biri ise Hindistan oldu. 2021 yılında tüm yıl satılan ürünün yarısı kadar ihracat son iki ayda gerçekleşti. Afganistan'a ise olan ihracat konjonktürün de etkisi ile geçen yıl ocak ayının 15 katına çıkarak; aylık 15 milyon doları geçti. Ülke ekonomimiz ve sektörümüzün geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

EN FAZLA İHRACAT 160,2 MİLYON DOLAR İLE DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİNDE YAŞANDI

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını da değerlendiren Taycı, “Sektörün alt kırılımlarına baktığımızda 2022 Ocak ayında en fazla ihracat; 160,2 milyon dolar ile değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirilmiş olup geçen senenin aynı ayına göre 40,5 artış yakalandı. Bu sektörü 145,2 milyon dolar ihracat ile pastacılık ürünleri ve 142,6 milyon dolar ile bitkisel yağlar sektörleri takip etti. Diğer alt sektörlerimize baktığımızda gıda müstahzarları 89,6 milyon dolar, bakliyat 76,18 milyon dolar, şeker ve şeker mamulleri 75,5 milyon dolar, yağlı tohumlar ve mamulleri 46,9 milyon dolar, hububat 13,9, baharatlar 3,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi." açıklaması yaptı.