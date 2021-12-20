Hububat ve bakliyat ihracat hedefi 2022'de 11 milyar dolar

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 11 ayda 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2022'deki hedef de 1 milyar dolar oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri sektörü için geçen yıl zorlu geçmesine rağmen 11 ayda 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçı Birlikleri (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, zorlu geçen 2021'in ardından 2022'deki hedeflerinin 11 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

"KORONAVİRÜSTE TARIMSAL ÜRÜNLERİN İLAÇTAN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Anadolu'nun verimli bereketli topraklarında yetiştirdikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini anlatan Altunkaya, "Dünya genelinde iki yıldır görülmekte olan ve milyarlarca insanı etkisi altına alan pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki tarımsal ürünlerimiz ilaçtan daha önemli. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, kesintisiz beslenmeye bağlı. Bundan sonraki süreçte ürünlerimizin dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle alıcı bulması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

EN FAZLA GELİR IRAK, SURİYE VE İRAN'DAN

Yılın 11 ayında Türkiye genelinden 172 ülkeye 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar ihracat yaptıklarına işaret eden Altunkaya, en çok geliri Irak, Suriye ve İran'dan elde ettiklerini sözlerine ekledi.