Hububat ve bakliyat ihracatında 7.3 milyar dolarlık rekor kırıldı

Hububat ve bakliyat sektörü, salgının getirdiği tüm sıkıntılara ve ekonomik faaliyetlerin küresel anlamda durma noktasına gelmesine rağmen yüzde 7,35'lik artış yakalayarak ihracat rekoru kırdı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2020'de 7 milyar 300 milyon dolarla sektör olarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını belirtti

“İHRACATTA YÜZDE 7,35'LİK ARTIŞ YAKALANDI”

Okutur, 2019'da 6 milyar 800 milyon dolar olan ihracat rakamında salgının getirdiği tüm sıkıntılara ve ekonomik faaliyetlerin küresel anlamda durma noktasına gelmesine rağmen yüzde 7,35'lik artış yakaladıklarını, bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

“RİSKİLERE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI”

Okutur, gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmalarının büyük bir avantaj olduğunu kaydederek, "Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, rafları boşalırken, ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı. Hatta ikinci dalga ve başka virüslerin ortaya çıkma riskine karşı da gerekli önlemler alınmış durumda." yorumunu yaptı.

"2023 HEDEFİ 13.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Okutur, 2021'e ve gelecek yıllara ilişkin beklentileri ve hedeflerini şöyle aktardı:

"Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren tarım sektörü olma unvanını taşıyan hububat sektörü olarak, bu yıl ihracatımızı 2020'ye göre ciddi oranda artırmayı hedefliyoruz. Bunun dışında esas hedefimiz; 2023'te 13.7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak."