Hububat ve bakliyat sektöründe ihracat rekoru

Geçen yıl 7 milyar 300 milyonluk dış satım gerçekleştirilen hububat ve bakliyat sektöründe ihracat, ilk defa 7 milyar doların üzerine taşındı.

Koronavirüs salgını, dünyada ihracatta önemli gerilemelere neden olurken, insan hayatı için önemli sektörlerde ise rekorların kırılmasını beraberinde getirdi.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yaptığı açıklamada, 2020 yılının bütün ihracatçılar için zorlu bir yıl olarak geride kaldığını, 2021'de her şeyin normale dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.

“ÜRÜNLERE OLAN TALEP PANDEMİ ETKİSİYLE DAHA DA ARTTI”

Altunkaya, şunları kaydetti: "Tüm zorluklara, pandeminin ağır şartlarına rağmen 12 aylık süreç itibarıyla ihracatımız yüzde 7,5 artışla yaklaşık 7 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör olarak ihracatımızı ilk defa 7 milyar doların üzerine taşıyarak yeni bir rekora imza attık. 2020 yılı ihracatında elde edilen başarının sebeplerinden birisi de sektörümüz insan hayatının vazgeçilmezi, temel gıda ürünlerini arz etmektedir. Bu sebeple sektörümüzün stratejik önemi bulunmaktadır. Bu özelliği sebebiyle sektör ürünlerine olan talep pandemi etkisiyle daha da artmıştır."

“İHRACATÇIMIZ ŞARTLARA UYUM GÖSTERME KONUSUNDA BAŞARILI”

Pandemi sürecinde ihracatın artmasında, ihracatçıların kısa sürede derslerine çalışarak şartlara uyum sağlama kabiliyetini göstermesinin de önemli etken olduğuna işaret eden Altunkaya, "Zorluklar, Türk ihracatçısını yıldırmamakta, daha ziyade yeni girişimlerde bulunmaya teşvik etmektedir. Kısacası bizim sektörümüzün başarısının altında yatan temel nedenler sektörün stratejik önemi ve sektör ihracatçısının maharetidir." ifadelerini kulandı.