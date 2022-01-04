Hububat ve bakliyat sektöründen 9,2 milyar dolarlık ihracat

Hububat sektörü ihracatı, 2021'i yüzde 25,57 artışla 9 milyar 156 milyon 524 bin dolara ulaşarak kapattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün ihracat rakamlarını paylaştı.

2021 yılı başında 9 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Altunkaya, "Geçtiğimiz yıl 9 milyar 156 milyon 524 bin dolar hububat, bakliyat ihracatı gerçekleşti. 2022 hedefimiz 11 milyar dolar olarak belirlendi. 2022, hepimiz için daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek zorunda olduğumuz bir yıl." değerlendirmesinde bulundu.

"SALGINLA BİRLİKTE İHRACATIN KURALLARI YENİDEN YAZILDI"

Salgınla birlikte bütün iş kollarında olduğu gibi ihracatta da kuralların yeniden yazıldığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Elbette global bir salgınla mücadele etmek ve sağlık sorunlarının yaşandığı bir dünyada ihracat yaparak nihai tüketiciye ulaşmak çok zor. Bizler bu zorlukları aşıp, dünya sofralarına Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen sağlıklı ürünlerimizi sunarak büyük katkı sağladık. 2022 yılında mevcut pazarlardaki payımızı attırırken yeni hedef ülkelere yönelerek buralarda da kalıcı pazarlar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız.

ORTA DOĞU BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN TÜMÜ ÖNEMLİ PAZAR

Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın bütün kıtaları bizim için önemli pazarlardır. 2022 yılının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yılı olmasını diliyoruz."