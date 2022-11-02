Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

Hububatta verilen mazot ve gübre desteklerinin erken ödeneceği bildirildi.

Tarımda çeşitliliği artırmak ve üretimi genişletmek için çiftçinin öncelikli ihtiyaçlarına destekler verilmeye devam ediliyor.

Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek.

Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Ödemeyi ekrene çeken, Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar, 20 Ekim 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Vadeli kredi kullanılabilecek

AA'nın haberine göre bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek.

Kredi kullanım şartları