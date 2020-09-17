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- Hünnap daha dalındayken üreticisine kazandırıyor
Hünnap daha dalındayken üreticisine kazandırıyor
Dalındayken satışı gerçekleştirilen hünnap, hem üreticilere hem de ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.
- İHA
- 17.09.2020 - 13:21
- Güncelleme : 17.09.2020 - 13:21
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıllarda Demirci ilçesinin üreticilerine hünnap fidanı dağıtımı yapılmıştı.
ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK ÜRETİLMEYE BAŞLANDI
Verilen destekler ile alternatif ürün olarak üretimine başlanan hünnap, sağladığı gelir ile üreticilerin yüzünü güldürdü.
“ÜRÜNÜ DALINDAYKEN SATIYORUZ”
Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, hünnap üretimine devam ettiklerini belirterek, ürün dalındayken satışının yapılmasından dolayı üreticilere sağladığı gelirin büyük olduğunu söyledi.
“TARLADAN HİÇBİR ZAHMETE GİRMEDEN SATIŞ YAPIYORUZ”
Yaklaşık 400 bin lira civarlarında gelir üreticilerin gelir sağladığını ifade eden Muhtar Çiftçi, “Tarladan hiçbir zahmete girmeden satış yapıyoruz.” dedi.