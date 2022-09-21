Hürkuş, Afrika'da görev yapacak

TUSAŞ, toplam 5 Hürkuş uçağını Afrika ülkelerine, ylı sonuna kadar teslim etmeye hazırlanıyor.

Savunma alanında başarıdan başarıya koşan Türkiye, ürettiği savunma araçlarının ihracatını artırdı.

Hürkuş da yurt dışından ilgi görüyor. Sergilendiği fuarlarda ilgi odağı olan Hürkuş'tan ihracat atağı geldi.

Afrika ülkeleri için 5 uçak hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yıl sonuna kadar Nijer'e 2 ve 2023'ün ilk çeyreğinde de Çad'a 3 Hürkuş uçağının teslimatını tamamlayacak.

AA'nın haberine göre, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla başladı.

TUSAŞ fuarda; uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu platformlarına yönelik geliştirdiği ürünlerin maketlerini sergiliyor.

Teslim tarihleri belirlendi

Şirketin Afrika'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, uçakların teslimatı için çalıştıklarını ifade ederek, "Nijer uçaklarını bu yıl sonunda, Çad uçaklarını da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğiz." dedi.

Kullanım ve oranımla ilgili destek veriliyor

Nijer ve Çad için pilot eğitimlerinin bir bölümünün tamamlandığı bilgisini veren Doğan, "Kabul uçuşu yapabilecek pilotları hazır hale getirdik. Kendi uçaklarının kabulünü pilotları yapıyor olacak. Eğitim, bakım personelinin de eğitimlerini tamamladık. Onlar da uçakların teslimatına yakın tazeleme eğitimi alacaklar. Uçakların teslimatı sonrasında uçuş ve bakım için TUSAŞ personelini de gönderiyor olacağız. Uçakların kullanımı esnasında da kendilerine destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Teslimat sonrasında siparişlerin artması bekleniyor

Hürkuş'ta Nijer ve Çad'ın ötesinde de Afrika'da ciddi bir pazar bulunduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Çok yakından görüştüğümüz, görüşmelerimizde belli mesafe aldığımız ülkeler var. Hürkuş'ta ciddi bir potansiyel görüyoruz. Eğitim uçağı yanında görev uçağı dediğimiz kamera entegrasyonlu, belli mühimmatları atabilir versiyonunun Afrika'da çok güzel bir potansiyeli var. Bazı potansiyel müşterilerin ilk teslimatları beklediklerini de biliyoruz. İlk uçakları Nijer ve Çad’a verdikten, kullanımı başladıktan sonra geri dönüşlerin iyi olacağını biliyoruz. Sonrasında ilave siparişlerin hem Nijer ve Çad'dan hem de diğer potansiyel ülkelerden geleceğini biliyoruz."





Hürkuş-2 geliyor

Doğan, Hürkuş'un hava yer entegrasyon uçağı versiyonunun da yakın zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söyledi. Doğan, "Paralelde Hürkuş-2 dediğimiz bir iyileştirme faaliyeti devam ediyor. Kritik tasarım sürecini tamamladık. Kendi mecrasında ilerliyor." dedi.

Hürjet ve MMU yolda

Milli Muharip Uçak Projesi'nde (MMU) son montaj faaliyetlerinin başladığını anlatan Doğan, "Projeyi söylediğimiz takvimlerde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hürjet'in ilk uçuşunu, MMU'nun hangardan çıkıp motor çalıştırmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.