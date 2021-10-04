IATA: Hava yolu sektörünün zararı 2022'de azalacak

Hava yolu sektörünün 2020-2022 dönemindeki toplam zararının 201 milyar dolara ulaşacağı ve 2022'nin sonunda zararının azalarak kâra geçileceği bekleniyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründeki zararın 2021’de artacağını, 2022’de azalacağını öngörüyor.

IATA’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sektörde oluşan zararın azaldığı ancak zorlukların devam ettiği belirtildi.

"KORONAVİRÜS KRİZİNİN HAVA YOLU SEKTÖRÜNE ETKİSİ BÜYÜK OLDU"

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüs krizinin hava yolu sektörüne etkisinin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

2021 ZARARI ARTTI

Hava yolu sektöründe bu yıl beklenen zararın 47 milyar 700 milyon dolardan 51 milyar 800 milyon dolara revize edildiği belirtilen açıklamada, sektörün zararının 2022'de ise 11 milyar 600 milyon dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi.

2022 İÇİN ZARARIN AZALACAĞI PLANLANDI

IATA, hava yolu sektöründeki zararın bu yıl 51 milyar 800 milyon dolara ulaşmasının ardından gelecek yıl 11 milyar 600 milyon dolara düşmesinin beklendiğini duyurdu.

Sektörde talebin 2022'de yüzde 61'e yükselmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının ise 3 milyar 400 milyona ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE SEKTÖR DALGALANDI

Hava yolu sektörünün koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yaşadığı zararın 126 milyar 400 milyon dolardan 137 milyar 700 milyon dolara revize edildiği belirtilen açıklamada, sektörün 2020-2022 döneminde toplam zararının ise 201 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

"HAVACILIK DİRENCİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR"

Hava yollarının hayatta kalmak için maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirten Walsh, "Krizin en derin noktasını geride bıraktık. Ciddi sorunlar devam etse de iyileşmeye giden yol ortaya çıkıyor. Havacılık direncini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.