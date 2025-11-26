IBAN'la para transferinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek tutarlı tüm para transferleri ve nakit işlemler için artık beyan zorunluluğu getiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı.

Düzenleme 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerde beyan zorunluluğu getiriyor.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ

Yeni tebliğe göre para transferlerinde üç farklı beyan kademesi uygulanacak:

200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde, işlem niteliği kısa şekilde beyan edilecek.

2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde ise form detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenecek.

BİREYLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Bu kritik düzenlemeler, sadece şirketleri ve büyük yatırımcıları değil, bireyleri de yakından ilgilendiriyor.

IBAN ile ödeme almak, POS cihazı kullanmamak ya da açıklamasız transfer yapmak; MASAK tarafından “şüpheli işlem” olarak değerlendirilebiliyor.

Artık, her para hareketi daha fazla sorgulanıyor, daha fazla belge talep ediliyor.

EN AZ 20 KARAKTERLİK AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak ve “bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

IBAN İLE ÖDEME ALMAK ARTIK RİSKLİ Mİ?

MASAK’ın denetim radarına girmenin en yaygın yollarından biri, bireysel IBAN ile sık ve yüksek tutarlı tahsilat almak.

İşletme adına değil de kişi adına para gelmesi, bu hesapların ticari faaliyette kullanıldığı izlenimi yaratıyor.

MASAK bu durumu “IBAN kiralama” veya “kayıt dışı ticaret” olarak yorumlayabiliyor.

AÇIKLAMASIZ HAVALE VE EFT’LER

Vergi İncelemesine Davetiye Açıklama bölümü boş bırakılmış veya “borç”, “ödeme” gibi genel ifadeler kullanılmış transferler; artık sistem tarafından potansiyel riskli işlem olarak kaydediliyor. Vergi daireleri ve MASAK, bu tarz işlemleri öncelikli olarak denetime alabiliyor. Hem gönderen hem alıcı tarafından beyanlar karşılaştırılıyor ve gerekirse çağrıya çıkarılabiliyor.

ŞİRKET ADINA AÇILMAMIŞ HESAPLARDAN TAHSİLATIN YAPTIRIMI

Eğer bir şirket, kendi adına banka hesabı kullanmak yerine çalışanlarının ya da ortakların bireysel hesaplarına ödeme alıyorsa; bu, vergi kaçırma ve usulsüzlük olarak değerlendirilir. Ayrıca MASAK, bu hesapların “kara para aklama” riskini taşıdığı gerekçesiyle blokesini talep edebilir.

POS CİHAZI KULLANMAYAN İŞLETMELERE AÇIK BİR UYARI

Vergi kaydı olan bir işletme, POS cihazı kullanmıyorsa ve IBAN üzerinden tahsilat yöntemi seçiyorsa, bu şüpheli bir durum olarak kabul ediliyor.

Gıda sektörü, butik satışlar, kafe ve restoranlar gibi alanlarda bu yöntem yaygınlaştığı için MASAK ve Gelir İdaresi bu gruplara yönelik özel izleme yapıyor.

SERBEST MESLEK SAHİPLERİ VE INFLUENCERLAR NE YAPMALI?

Danışmanlık, psikolojik destek, dijital tasarım, eğitim ve sosyal medya gelirleri elde eden bireyler;

Vergi kaydı olmayan ama sürekli IBAN’larına ödeme gelen

Fatura ya da serbest meslek makbuzu kesmeyen

Sosyal medya hesaplarında “iş” yaptığı izlenimi bırakan

Bireyler hem MASAK hem de GİB tarafından incelemeye alınabiliyor.

Bu nedenle serbest meslek kaydını yapmak, POS veya dijital fatura sistemi kullanmak çok önemli.

YAPILMASI GEREKENLER:

2025 İçin Uyum ve Korunma Önerileri

1. 200 Bin TL’yi geçen her transfer için net açıklama yazın ("2025/07 Fatura tahsilatı", "Kira bedeli", vb.)

2. 20 milyon TL’yi geçen transferlerde paranın kaynağını belgeleyin (sözleşme, fatura, kredi dökümü vb.)

3. Kişisel IBAN’dan tahsilat yapmayın, şirket adına hesap açın

4. POS cihazı edinin veya dijital tahsilat sistemlerini kullanın

5. Fatura veya serbest meslek makbuzu kesin

6. Şüpheli işlem bildirim eşiğine girmemek için işlem yoğunluğunuza dikkat edin