İbrahim Yumaklı: 2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden üreticiye geçen yıl yapılan destek ödemelerine dair bilgi paylaştı.
Bakan Yumaklı, açıklamasında 2023 yılında toplam 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesininın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını dile getirdi.
Verilen bilgiye göre yapılan desteğin dağılımı; bitkisel üretime 42,9 milyar lira, hayvansal üretimi 14,9 milyar lira, kırsal kalkınmaya 4,9 milyar lira, su ürünlerine 266 milyon lira ve tarımsal AR-GE'ye 430 milyon lira şeklinde oldu.
"Desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek"
Bakan Yumaklı'nın her zaman ve her koşulda üreticilerin yanında olunduğunu belirttiği açıklaması şöyle:
2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık.
Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek.
Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız.
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