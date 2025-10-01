İbrahim Yumaklı: 2,5 milyar TL'lik dev bir yatırımı Kahramanmaraş'a kazandıracağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, tarımsal sulama altyapılarının yenilenmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önemli projeler yürütüldüğüne dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, bu projelerden birinin de ihalesi tamamlanan Pazarcık Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi olduğunu bildirdi.

"2,5 MİLYAR TL'LİK DEV BİR YATIRIM YAPIYORUZ"

Yumaklı, yazılı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Aksu Nehri'nin hem sağ hem de sol kıyısındaki tarım arazilerini sulamak için 1971 yılında inşa edilen ve bugün hala hizmet veren Kartalkaya Barajı Sulaması'nın kanallarının bir kısmı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrasında hasar görmüş ve mevcut sistem ekonomik ömrünün sonuna yaklaşmıştı.



Ayrıca, barajdan temin edilen suyun yaklaşık yüzde 40'lık kısmı, betonarme açık kanallardaki çatlaklar nedeniyle kanal içerisinde kaybolmaktaydı.



Bu nedenle sözleşmesini imzaladığımız Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında dev bir yatırımı 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimiz arasında yer alan Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağız.

"ŞEHRİMİZİN HER DAMLA SUYUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Toplam 137 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan proje tamamlandığında, sistemdeki su kayıpları son bulacak ve tarımsal üretimde gözbebeğimiz olan şehrimizin her damla suyuna sahip çıkmış olacağız.

"SUYUN HER DAMLASINI VERİMLİ KULLANACAĞIZ"

Proje kapsamında, çeşitli çaplarda 430 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 775 sanat yapısı, 85 kilometre işletme-bakım yolu ve 4 filtre istasyonu inşa edileceğini ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: