İbrahim Yumaklı: Barak P2 Sulama Projesi'nin yapım sözleşmesi imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te yapılacak Barak P2 Sulama Projesinin inşası için imzanın atıldığını belirtti

İbrahim Yumaklı, "Projenin tamamlanarak bölgede sulu tarıma geçilmesiyle, bitki paterninde yaşanacak önemli değişiklik ile 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Gaziantep'te inşa edilecek projenin ihale sürecinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Suyu merkeze alarak oluşturdukları politikalarla, ülkenin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına ve gıdasına yön verdiklerine işaret eden Yumaklı, aynı zamanda tarım arazilerinden yüksek verim almak hedefi ve modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

"93 BİN 350 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYLA BULUŞTURULACAK"

Yumaklı, bu kapsamda Barak P2 Sulama Projesi'nin, ülke tarımına güç katacak "yıldız projelerden" olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bereketli hilalin kadim kenti olan gazi şehrimiz, Barak P2 Sulama Projesiyle, DSİ'nin tarımsal altyapı yatırımlarından aslan payını alıyor. Gaziantep'te son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Yetiştirdiği tarım ürünleriyle marka şehirlerimizden biri olan Gaziantep'in, su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilecek proje tamamlandığında, 93 bin 350 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak. 3 milyar liraya mal olacak projenin tamamlanmasıyla, Birecik Barajı'nda depolanan Fırat'ın serin suları, Barak Ovası'na ulaşacak, artık Fırat, Barak türkülerinde bereketin adı olacak.

"GÜNEŞ SANTRALİ İNŞA EDİLECEK"

Proje çerçevesinde toplam uzunluğu 12 bin 910 metre olan 6 tahliye kanalı, 285 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu şebeke ve 1.484 sanat yapısı inşa edileceğinin altını çizerek Yumaklı, projenin işletme safhasında sürdürülebilir olması için 9,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali inşa ederek, çiftçilerin suya erişimini daha ekonomik hale getireceklerini vurguladı.

"BU ÖNEMLİ YATIRIM BÖLGE ÜRETİCİMİZİN GELİR SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK"

Yumaklı, projenin bölge ekonomisine yapacağı katkıya da değinerek, şunları kaydetti: