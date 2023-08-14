İbrahim Yumaklı: Deprem bölgesinde tarımsal üretimin sürekliliği desteklenecek Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Adıyaman'da deprem zamanında yapılan destekleri sıralayacak yeni planlananlar hakkında bilgi verdi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, Vali Osman Varol ile görüştü ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Yumaklı kurduğu temaslarda deprem bölgesindeki tarım ve hayvancılıktaki gelişmeleri anlatarak, orta ve uzun vadede bölgede tarımsal üretimin sürekliliğini sağlama adına güçlü destekleme ve tarımsal üretim planlamasının hazırlandığını ve kısa zamanda açıklanacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Adıyaman'da ayçiçeği, mercimek, kırmızı mercimek yetiştiriciliğinin de yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Depremin etkilediği 11 ilde 16 bin ton yem ve çiftlik hayvanlarının barınması için 16 bin 453 çadır dağıtıldığını belirten Yumaklı, deprem bölgesindeki sütleri toplayarak çiftçilere destek olduklarını anlattı.

Et ve Süt Kurumu deprem bölgesinden alım yaptı

Bakımı mümkün olmayan hayvanların ise Et ve Süt Kurumu'nun aldığını ifade eden Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

Bölgede arıcılık çok önemli gelir kaynaklarından biri. 10 bin 328 arıcımıza 5 bin 358 tonluk besleme şekeri dağıtımı oldu. Adıyaman'da ise 821 arıcımız için 280 tona yakın şekerin dağıtımı hızlıca yapıldı. O dönemde üreticilerimizin elinde hububat vardı, cins ayrımı yapmaksızın TMO vasıtasıyla alımı gerçekleştirildi.

"Tütün satışında ÖTV indirimi"

Yumaklı, Adıyaman'ın tütün üretiminde önde geldiğini, burada da üreticilerin zararlarının karşılanması için çaba harcadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

(Tütün satışında ÖTV indirimi) Süreci yeniden hızlandırdık. Bu ÖTV'nin yarıya indirilmesi hususu da uygulamaya geçmiş olacak.

"Adıyaman'da yaklaşık 470 milyon liranın, hızlıca ödenmesi sağlanmıştı"

Deprem bölgesinde 8,8 milyar liralık bir desteğin Adıyaman'da ise bunun yaklaşık 470 milyon civarında olduğunu söyleyebilirim, hızlıca ödenmesi sağlanmıştı. Yine TARSİM sigortası yaptırmış olan üreticilerimizin tazminatlarının ivedilikle ödenmesini bu dönemde sağlamış olduk. Devlet Su İşlerimizin bütün deprem bölgesinde olduğu gibi Adıyaman'da da içme suyuyla ilgili su kuyuları çalışması vardı, bunlar sona erdi. Üreticilerimizin 2023 yılı sezonuna yetişmeleri için deprem sebebiyle hasar gören sulama kanallarının da tamiratı ve hazır hale getirilmesi sağlanmış oldu. Deprem bölgesinde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerimizi üretim yaptıkları yerde kalmalarını sağlamak için tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede ise burada tarımsal üretimin sürekliliğini sağlama adına güçlü destekleme ve tarımsal üretim planlamasını hazırlıyoruz, inşallah yakın zamanda bunları açıklamış olacağız.

"Deprem bölgesinde uygun bulunan bütün projeler hibe desteği kapsamına alındı"

Sektör temsilcileriyle elbette koordineli şekilde çalışarak yapıyı da güçlendirmek istiyoruz. 11 ilimize kırsal kalkınma yatırımları desteklerinde de yine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Uygun bulunan bütün projeleri hibe desteği kapsamına aldık.

"Adıyaman'a 21,3 milyon lira hibe desteği verdiklerini ve projeler için ilave 38 milyon liralık destek paketi hazırlandı"

Yumaklı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında Adıyaman'a 21,3 milyon lira hibe desteği verdiklerini ve projeler için ilave 38 milyon liralık destek paketi hazırladıklarını kaydetti.

"Küçükbaş havyan dağıtımı bu ay tamamlanacak"

Genç girişimciler için başlattıkları Uzman Eller Projesi kapsamında ise Adıyaman'da kabul ettikleri 33 projeye 9 milyon liraya yakın hibe desteği sağladıklarını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

Deprem bölgesinde küçükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın küçükbaş hayvanlarının tamamını bu ay sonu itibariyle kendilerine vermiş olacağız. 43 bin 573 küçükbaşın şu ana kadar 24 bin 314'ünün teslimatı yapıldı. Yine deprem bölgesinde Adıyaman'da ise bu yaklaşık 11 bin 213 kayıptı. Bunun da yaklaşık 4 binine yakını teslim edilmişti. Hepsinin dağıtımı da Adıyaman için 17 Ağustos'ta tamamlanmış olacak. Deprem bölgesinde 5 bin 804 büyükbaş hayvan kaybı vardı. Bunların da yine teslimlerine yakın bir süreçte başlamış olacağız. Yine kanatlı hayvan teslimleri de ay sonuna kadar tamamlanmış olacak.

"Adıyaman'ı Türkiye'nin badem üssü yapmayı planlıyoruz"

Yumaklı, TMO'nun deprem bölgesinde 11 ilden 1,5 milyon ton ürün alımı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti: