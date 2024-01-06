İbrahim Yumaklı: Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık bedelsiz hayvan dağıtıldı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından depremzede besicilerinin telef olan hayvan kayıplarının tamamlandığını belirterek, yapılan yardım miktarını paylaştı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde besici ve yetiştiricilere ait hayvanlar telef olmuş ve üretim sekteye uğramıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir mesaj yayınlayarak, deprem bölgesindeki yetiştiricilerin yanlarında olduklarını belirtti ve depremzede yetiştiricilere veriler destekler hakkında bilgi verdi.

"Besicilerin telef olan hayvan kayıpları tamamlandı"

Besicilerin telef olan hayvan kayıplarının tamamlandığına dair bilgi veren Yumaklı'nın mesajı şöyle oldu:

Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla ve kalbimizle çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilerimize toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsi olarak teslim ettik.

Depremzede yetiştiricilere veriler destekler:

Büyükbaş 5 bin 804

Küçükbaş: 43 bin 317

Kanatlı Hayvan: 549 bin

Arılı kovan: 26 bin 318