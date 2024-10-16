İbrahim Yumaklı: Gıdamıza hep birlikte sahip çıkalım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sürdürülebilir yaşamın özünün, gıdaları ve suyu korumaktan geçtiğini belirten Yumaklı, sınırlı kaynakların etkin, verimli ve bilinçli şekilde kullanılmasının farkında olunması gerektiğini bildirdi.

"GELECEKTEKİ SOFRALARIMIZI BUGÜNDEN İSRAF ETMEMELİYİZ"

Bakan Yumaklı, mesajında şunları kaydetti:

Gelecekteki sofralarımızı bugünden israf etmemeliyiz. Gelin, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde bir adım atalım, elimizdeki en değerli hazinelerden olan gıdamıza hep birlikte sahip çıkalım. Hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı israftan uzak, sürdürülebilir ve bereketli kılalım.