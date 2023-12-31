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İbrahim Yumaklı: IPARD-II projesinden 2023’te 3 milyar lira hibe desteği verildi

İbrahim Yumaklı: IPARD-II projesinden 2023’te 3 milyar lira hibe desteği verildi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından IPARD-II kapsamında 2023’te yapılan toplam desteğe ait bilgi paylaştı.