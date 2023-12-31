İbrahim Yumaklı: IPARD-II projesinden 2023’te 3 milyar lira hibe desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yeni yatırımlarla üretimdeki gücüne güç katılacağını bildirdi.
Bakan Yumaklı'nın IPARD-ll kapsamındaki desteklere ilişkin verdiği mesaj şöyle oldu:
IPARD-II kapsamında 2023’te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandı. Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız.
Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız.
IPARD-II programı kapsamında sağlanan destekler
IPARD-II programı kapsamında 2023 yılında sağlanan toplam 3 milyar lira hibenin dağılımı:
Yenilenebilir enerji1 Milyar: 55 milyon lira
Arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörleri: 706 milyon lira
Bitkisel üretim: 650,7 milyon lira
Kırsal turizm: 245,4 milyon lira
Tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması: 127,7 milyon lira
Hayvansal üretim: 121,7 milyon lira
Yerel kalkınma stratejilerinin teşviki: 84,5 Milyon TL
Tarım alanlarında erozyon kontrolü: 9 Milyon TL
3 Bin 375 yatırımcıya toplam 3 Milyar TL hibe ödemesi gerçekleştirildiHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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