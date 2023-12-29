İbrahim Yumaklı: Kırsaldaki yatırımlarda proje hibelerinin üst limitini 14 milyon liraya çıkardık Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından kırsal yatırım limitini artırdıkları bilgisini paylaştı.

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Kırsaldaki yatırımlarda hibeye esas proje üst limitleri 2024'ten geçerli olmak üzere artırıldı.

Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti; yeni tesis niteliğindeki başvurularda 7 milyon liradan 14 milyon liraya çıkarıldı.

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 5 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi.

Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 4 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Hibeye esas altyapı proje tutarı üst limiti; 3 milyon lira oldu

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti; 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

"Türkiye’nin Yüzyılı’nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımda yeni kredi limitini şu sözlerle aktardı: