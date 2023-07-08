İbrahim Yumaklı: Planlı üretimde takvim işliyor Tarım politikalarında çizilen yol haritası üzerinden çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarım hedeflerine ve tarımın Türkiye için önemine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı hedefinde yer alan tarım politikaları işletilmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman müdürleri ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, ekilemeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, suya göre tarım yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri kapsayan planlı üretime geçme takviminin işlemeye başladığını söyledi.

Yumaklı, dünyada stratejik öneme sahip tarım sektörünün ülke için büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığını belirtti.

"Tarımın gıda üretimi, kritik bir sektör"

Tarımın gıda üretimi, gıda arz güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik bir sektör olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyanın en önemli gündemi haline gelen tarım sektörünün, hem planlanması hem de yönetimi için yeni bir yaklaşım gerekiyor. Bizler de hem sizlerle hem de ilgili paydaşlarımızla bunu sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda tarım hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının ‘Türkiye Yüzyılı’ ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı’nda başta tarım ve orman sektörü olmak üzere birçok sektörde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.

"Artık bir takvim işlemeye başladı"

Son 21 yılda yapılan çalışmaların ileriye taşınması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, şu bilgileri aktardı: