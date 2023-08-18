İbrahim Yumaklı Siirt'te sebze meyve halini ziyaret etti

AA
Cumhurbaşkanı seçimi sonunda oluşturulan kabine ve ekonomi yönetimi, Türkiye'nin dört bir köşesinde iş ve ticaret dünyası ile temas kurmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da temaslar kurmak üzere bulunduğu Siirt’te sebze-meyve halini ziyaret ederek, çalışmalar ve fiyat uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Bakan Yumaklı, yaptığı ziyareti sosyal medya hesabına taşıyarak, şu mesajı paylaştı:
Siirt’te sebze-meyve halini ziyaret ederek esnafımızla bir araya geldik.
"Toptancı halindeki esnaf, gıda ihtiyacının karşılanmasının önemli halkalarından biri"
Halkımızın gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli halkalardan birini teşkil eden toptancı halindeki esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum.