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İbrahim Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık yüzde 4,6 oranında büyüdü

İbrahim Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık yüzde 4,6 oranında büyüdü TÜİK bugün Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisini yayınladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da büyüme verisinin içinde yer alan tarım, orman ve balıkçılık sektöründeki büyümeye ait bilgi verdi.