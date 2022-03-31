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- İbre oynuyor! 31 Mart 2020 Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
İbre oynuyor! 31 Mart 2020 Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
Altın fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekerken 31 Mart Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 11:49
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.
Altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.
Altın fiyatlarında rakamlar bugün dalgalı seyir halinde. İniş ve çıkış yaşayan altın güne yükselişle başladı.
Gram altın bugün 907 liradan işlem görürken çeyrek ise 1489 liraya çıktı.
Peki 31 Mart 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
31 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 907,07
SATIŞ: 907,23
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.476,00
SATIŞ: 1.489,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.891,00
SATIŞ: 5.936,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.948,00
SATIŞ: 2.976,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.923,47
SATIŞ: 5.968,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 823,67
SATIŞ: 830,05
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.926,04
SATIŞ: 1.926,36