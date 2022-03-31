İbre oynuyor! 31 Mart 2020 Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

Altın fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekerken 31 Mart Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.

Altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.

Altın fiyatlarında rakamlar bugün dalgalı seyir halinde. İniş ve çıkış yaşayan altın güne yükselişle başladı.

Gram altın bugün 907 liradan işlem görürken çeyrek ise 1489 liraya çıktı.

Peki 31 Mart 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

31 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 907,07

SATIŞ: 907,23

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.476,00

SATIŞ: 1.489,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.891,00

SATIŞ: 5.936,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.948,00

SATIŞ: 2.976,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.923,47

SATIŞ: 5.968,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 823,67

SATIŞ: 830,05

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.926,04

SATIŞ: 1.926,36