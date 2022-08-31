İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat 1.150 lira oldu

Daha önce 999 lira olan iç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı, bin 150 liraya yükseltildi. Hava yolu şirketleri, yeni belirlenen tavan fiyatı üzerinden biletleri bugün itibarıyla satışa sundu.

Hava yolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu.

Tavan ücret, son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı.

Bugünden itibaren 1.150 TL

Sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltildi ve son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı.

Yeni belirlenen tavan fiyatıyla hava yolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını bin 150 lira olarak satışa sunmaya başladı.

Tavan fiyat uygulaması ilk olarak 2013'te başladı

Yeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek.

İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı.

2021 yılı sonunda 499 liraydı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti.

Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı.

DHA’nın haberine göre iç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.