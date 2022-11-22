İçecek ambalajı dönüşümünden bir yılda 5 milyar lira kazanılacak

İçecek ambalajı dönüşümünden bir yılda 5 milyar lira kazanılacak

Atıklar dünyanın problemi. Ama bu atıklar, dönüştürülebilme kabiliyeti olanlar için kazanca dönüşüyor. Türkiye'de de içecek ambalajı dönüştürülerek ekonomiye bir yılda 5 milyar lira kazandırılacak.

Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde 7 bin noktada hayata geçirilecek depozito iade noktaları sayesinde yılda 20 milyar adet içecek atığının dönüştürülmesi planlanıyor.

Gelecek yılın sonuna kadar uygulanacak bu plan sayesinde ekonomiye 5 milyar liralık kazanç sağlanması hedefleniyor.

Depozito Yönetim Sistemi kazandıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayanan Depozito Yönetim Sistemi, gelecek yılın sonuna kadar hayata geçirilecek.

Türkiye Çevre Ajansı yürütüyor

Çalışmaları Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen ve depozito iade sistemi olarak da bilinen uygulamayla Türkiye'de cam, plastik ve alüminyum gibi yıllık tüketilen 20 milyar adet içecek ambalajının tamamının dönüştürülmesi hedefleniyor.

37 bin ton sera gazı azalımı sağlanacak

Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle 37 bin ton sera gazı azalımı sağlanması hedeflenirken, enerjiden 1,3 milyar kWh, petrolden 3,6 milyon varil tasarruf edilmesi bekleniyor. Sistemin ülkeye 20 yılda 100 milyar liralık ekonomik kazanç sağlaması ve 20 bin istihdam oluşturması öngörülüyor.

Geri dönüşüm oranı giderek artacak

Sıfır Atık Projesi çatısı altında uygulanan tüm çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27,2'ye çıkarılırken, 2023'te bu oranın yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yükseltilmesi hedefleniyor.

"Hem çevre hem de sanayici kazanacak"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini sağlayacak sistemin gelecek yıl devreye gireceğini belirterek, "Hem çevre korunacak hem de sanayici ve ülke kazanacak. Depozito uygulaması, temiz ve geri dönüşüme uygun ham madde elde edilmesine olanak sağlayarak sektörün gelişimini hızlandıracak." diye konuştu.

"Cam şişeler 50, pet şişeler ise 25 defaya kadar dönüştürülüp kullanılabiliyor"

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren, Avrupa'nın birçok ülkesinin depozito iade sistemiyle ciddi manada başarı elde ettiğini belirterek, cam şişelerin 50, pet şişelerinin ise 25 defaya kadar geri dönüşümle yeniden kullanılabildiğini dile getirdi.

"2 milyon ton plastik atığı çöpten kurtaracak"

AA'nın haberine göre, Fatih Eren, Depozito Yönetim Sistemi hayata geçtikten sonra vatandaşlara da ilave bir gelir kaynağı yaratılacağını belirterek, "Sistemle vatandaşlar gibi plastik üreticileri de kazanacak. Sera gazı salımı azalacak, iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir rol oynayacak. Uygulama yaygınlaştığında çöp depolama alanına giden plastik atık miktarında 2 milyon tonu bulabilecek azalma olacak. Yani 2 milyon ton plastik atığı çöpten kurtaracak." şeklinde konuştu.